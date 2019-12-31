Emine Erdoğan'dan, HDP önündeki ailelere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan, HDP önündeki ailelere ziyaret - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan, HDP önündeki ailelere ziyaret

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

Emine Erdoğan'dan, HDP önündeki ailelere ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 62 ailenin umutlu bekleyişi 120'nci gününe girdi. 2019'un son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da aileleri ziyaret ederek çocuklarının durumu hakkında kendilerinden bilgi aldı.


Emine Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Emine Erdoğan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı
Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:52 Endonezya 2020'yi havai fişek gösterileriyle karşıladı (1) - Son Dakika
20:50 Endonezya 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi - Son Dakika
20:48 Milli Piyango çekilişi - Amorti rakamları 4 ve 8 olarak belirlendi - Son Dakika
20:47 2020 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları 4 ve 8 oldu. - Son Dakika
20:46 Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı... - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:57:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emine Erdoğan'dan, HDP önündeki ailelere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]