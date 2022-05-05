Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı Açıklaması

05.05.2022 14:43
Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez'in tüm insanlığa bereket huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez'in tüm insanlığa bereket huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar, haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Kutlu olsun Hıdırellez. Hızır ve İlyas peygamberlerin kavuştuğu, baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez'inizi kutluyor, bu güzel günün tüm insanlığa bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."

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Kaynak: AA

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