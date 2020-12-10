CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajla 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından İnsan Hakları Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Birbirimize, Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi.Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,