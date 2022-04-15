Emine Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele paylaşımı Açıklaması

15.04.2022 22:29
Emine Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceklerini belirterek "Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceklerini belirterek "Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda buluştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda buluştu: (2) Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız' Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız'

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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