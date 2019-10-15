Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan kanserle etkin mücadele mesajı
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan kanserle etkin mücadele mesajı

Emine Erdoğan'dan kanserle etkin mücadele mesajı

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Kanser Liderleri Zirvesi'nde, "Asrın vebası olan kanserle etkin mücadelede, iç içe geçmiş birkaç süreci birden, başarıyla yönetmek gerekiyor" dedi.

Emine Erdoğan'dan kanserle etkin mücadele mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Kanser Liderleri Zirvesi'nde, "Asrın vebası olan kanserle etkin mücadelede, iç içe geçmiş birkaç süreci birden, başarıyla yönetmek gerekiyor" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 80 ülkeden 350 civarında onkoloji uzmanının katıldığı Dünya Kanser Liderleri Zirvesi'nde konuştu. Kardeş ülke Kazakistan'da onkoloji uzmanlarıyla bir araya gelmekten, kansere karşı mücadelede bulunmaktan memnun olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu zirvenin önemli sonuçlar doğurmasını ve insanlığın sağlıklı geleceğine katkıda bulunmasını diliyorum. Uluslararası kanser kontrol örgütü başkanı, değerli prenses Dina Mired'e özellikle teşekkür ediyor, organizasyonda emeği geçen herkesi, tebrik ediyorum" dedi.


Kanser sebebi ile her yıl 10 milyon kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Emine Erdoğan, "Kansere bağlı ölümlerin yüzde 70'inin, düşük gelirli ülkelerde yaşanması, sorunun, bir yönetim ve liderlik meselesinden ayrı düşünülemeyeceğini, ortaya koyar. Kanserle mücadelede, ulusal kanser kontrol programlarının hazırlanması ve etkin uygulanması bile, yönetimle ilgili bir konudur. Sizler ve bizler, bugün buradan, kardeş şehir Nur Sultan'dan, bütün dünyaya bir hakikati haykırmaya, bir farkındalık oluşturmaya, bir mücadele meşalesini, yakmaya çalışıyoruz. Asrın vebası olan kanserle etkin mücadelede, iç içe geçmiş birkaç süreci birden, başarıyla yönetmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Zirveye Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov'ın yanı sıra Ürdün Prensesi Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) Başkanı Dina Mired ve UICC Genel Müdürü Kery Adams da katıldı. - NURSULTAN

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa ile Türkiye arasında diplomasi trafiği! Erdoğan ve Akar'dan kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon konuşmasını anlatan Demet Akalın: Markete gitmeme çok şaşırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'li Baydemir hakkında suç duyurusunda bulundu Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası 2 milyon Suriyelinin geri döneceğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:47:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan kanserle etkin mücadele mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]