Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama

17.04.2022 19:25
Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınadı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınadı.

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Müslümanlar için mübarek olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde, Filistin'de kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, her birimizin kalbini paramparça etti. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivillere yönelik yapılan hukuksuz saldırıları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.


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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama - Son Dakika


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