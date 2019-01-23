Emine Erdoğan'dan Msb'ye "Sıfır Atık" Tebriği
45 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık'ı birlik ve karargahlarda uygulayan Milli Savunma Bakanlığını (MSB) tebrik etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Sıfır Atık'ı birlik ve karargahlarda uygulayan Milli Savunma Bakanlığını (MSB) tebrik etti.
Emine Erdoğan, Twitter
hesabı üzerinden, Milli Savunma Bakanlığınca "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin hazırlanan tanıtım filmini paylaştı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Asker ocakları, vatanın ve milletin muhafızı olmasının yanında gençlerimize yüksek ahlaki değerler kazandıran eğitim yuvalarıdır. Birlik ve karargahlarda Sıfır Atık uygulamasını çok değerli buluyorum. Milli Savunma Bakanlığımızı bu duyarlılığı nedeniyle tebrik ediyorum."
Hazırlanan kısa filmde, askeri birliklerde Sıfır Atık projesinin uygulanmasına ilişkin bilgiler yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:47 Kaynak: AA
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