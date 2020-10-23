Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı
23.10.2020 15:39
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeği ile ilgili "Nasıl başladı?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeği ile ilgili "Nasıl başladı?/ Nasıl gidiyor?" başlığıyla paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Satın alma sahiplen" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'ndan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeğin fotoğraflarına yer verdi.
Erdoğan, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren, "Leblebi" isimli engelli köpeğini beslerken fotoğrafını da paylaşıma ekledi.
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