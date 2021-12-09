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EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE ÇİFTE MÜJDE - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE ÇİFTE MÜJDE

09.12.2021 18:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulu'nun kütüphane açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulu'nun kütüphane açılışına katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde Kovid-19'a yönelik geliştirilen hızlı antijen kit uygulamasının müjdesini verdi.

Emine Erdoğan, test için Sağlık Bakanlığı'ndan onay beklendiğini belirterek, "Hem milli hem yerli hem de irite etmeden sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen Kovid-19 testi için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunuldu. İnşallah sayın Sağlık Bakanlığımız da bunu en kısa zamanda cevap verirse halkımız adına ben gerçekten çok mutlu oldum" dedi.

Ziyarette kendisini eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize kolaylık olacak. Bundan sonraki süreçte kapsamının daha da artmasını diliyorum. Bütün kurumlarımızda uygulanabilir hale gelirse çok mutlu oluruz" dedi.

Uygulama hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Özer de Bilim Kurulu onayını aldıktan sonra tedrici bir şekilde okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasın kaldırılması için hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Bunun için antijen kitlerinin yaygın olarak kullanılması gerektiğinin altını çizen Bakan Özer, şöyle dedi;

"Çocuklarımızı PCR gibi tahrip unsuru herhangi bir müdahale olmadan tükürükten 15 dakika içerisinde sonuçları alacak şekilde uygulayıp, güvenli bir ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk başlangıcı okul öncesinden başlayacağız."

Erdoğan, Bakan Özer'in güzel bir haber verdiğini belirterek, çocuklara hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Ziyarette bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da okullarda çevre bilincinin artırılması yönünde de çalışmalar yaptıklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığınca işbirliği içinde olduklarını dile getiren Bakan Kurum, "Milli Eğitim Bakanlığımız çevre ve iklim değişikliğini bir ders olarak inşallah önümüzdeki yıl müfredata koyup, çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçlendirecek" diye konuştu.

Kurum, okullara gerekli kitap desteğinde de bulunacaklarını söyledi. Emine Erdoğan da "Geleceğimiz için çevre ve iklim değişikliği konusunun bir ders olarak müfredata alınacak olması memnuniyet verici" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer de 2 haftalık ara tatilde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgilendirme yapılacağını, çevre bilincini öğretmenlerden başlayacaklarını söyledi. Daha sonra ders şeklinde müfredata koyacaklarını aktaran Özer, uzun vadeli bir yatırım olacağını kaydetti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE ÇİFTE MÜJDE
EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE ÇİFTE MÜJDE
EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE ÇİFTE MÜJDE
EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE ÇİFTE MÜJDE

milli eğitim bakanlığı, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE ÇİFTE MÜJDE - Son Dakika


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