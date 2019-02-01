Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan "Okuryazarlık Seferberliği" Paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Okuryazarlık Seferberliği" Paylaşımı

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçen yıl bugün başlattıkları Okuryazarlık Seferberliği'nin ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

Emine Erdoğan'dan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçen yıl bugün başlattıkları Okuryazarlık Seferberliği'nin ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, geçen yıl 1 Şubat'ta başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin rakamlara yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl bugün başlattığımız Okur Yazarlık Seferberliği ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarlasından, fabrikasından çıkıp, geçmişteki imkansızlıkları telafi ederek, okuma-yazma öğrenen tüm kursiyerleri ve Milli Eğitim Bakanlığının emektar öğretmenlerini tebrik ediyorum. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:08 Kaynak: AA

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