Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan "Otizm Farkındalık Günü" Mesajı

Emine Erdoğan'dan "Otizm Farkındalık Günü" Mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor.

Emine Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te 2 bin 500 çocukta 1 idi." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"2NisanOtizmFarkındalıkGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te 2 bin 500 çocukta 1 idi. Sebebi henüz tam olarak bilinmese de çevresel faktörler, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi ilişkilendirilen olumsuz sebepler üzerine yoğunlaşmalıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:36 Kaynak: AA

Twitter, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel
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