Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki Maarif Okuluna ziyaret - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki Maarif Okuluna ziyaret

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad'da Faisal Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad'da Faisal Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmek için Pakistan'da bulunan Emine Erdoğan, Faisal Maarif Okuluna gelişinde, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve okul yönetimi tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan, ziyarette yaptığı konuşmada, Pakistan ve Türkiye'nin tarih boyunca büyük fedakarlıklara imza attığını hatırlatarak, iki milletin ortak kültür ve maneviyatın havzasından beslendiğini söyledi.

Dünyanın birçok yerinde gençlere eğitim veren maarif okullarının, insanlığın ortak mirası olan Anadolu irfanını kendine katmış, evrensel insanlar yetiştirmeyi amaçladığını belirten Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, son yıllarda artan üniversite sayısı ve sağladığı kaliteli eğitim ile en çok yabancı öğrenci ağırlayan ülkelerden biri haline geldi. 2023 hedeflerimizden biri, 200 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak. Elbette Pakistanlı evlatlarımız için Türkiye yabancı bir ülke değil, ikinci bir vatandır. O nedenle ben sizleri yüksek öğreniminiz için Türkiye'ye davet ediyorum."

Emine Erdoğan, Pakistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı yetkililerine de teşekkürlerini iletti.

Pakistan halk oyunları gösterisinin sunulduğu ziyarette Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın eşi Meral Turhan da eşlik etti.

Türkiye Maarif Vakfınca, Pakistan'ın başkenti İslamabad dahil 5 ayrı bölgesindeki 10 şehirde, 27 kampüs ve 38 okul binasında, 12 bin 500 öğrenciye eğitim veriliyor.

Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki Maarif Okuluna ziyaret

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:39 Kaynak: AA
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