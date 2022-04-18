Emine Erdoğan'dan, "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan, "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı

18.04.2022 13:23
Emine Erdoğan'dan, "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda duaların Mehmetçiklerle olduğunu belirterek, "Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda duaların Mehmetçiklerle olduğunu belirterek, "Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda dualarımız Mehmetçiklerimizle. Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesine yer verdi.

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan, 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı - Son Dakika


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