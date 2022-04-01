Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gönül coğrafyamızın bereketi; birlik ve beraberlik içerisinde paylaşmaktan, birbirimizi anlamaktan gelir. Mübarek ramazan-ı şerifin huzur ikliminin tüm İslam alemini sarmasını, dünyada ise barış ve sükunetin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.