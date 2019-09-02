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Emine erdoğan'dan salda gölü'nde inceleme (2)

9 saat önce

TEDAVİSİ TAMAMLANAN LEYLEĞİ DOĞAYA SALDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz rengi ve bembeyaz kumsalıyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ndeki incelemelerin ardından Lisinia...

Emine erdoğan'dan salda gölü'nde inceleme (2), System.String[]

TEDAVİSİ TAMAMLANAN LEYLEĞİ DOĞAYA SALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz rengi ve bembeyaz kumsalıyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ndeki incelemelerin ardından Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nı ziyaret etti. Ziyarete Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de katıldı. Karakent köyündeki Burdur Gölü kenarında yaklaşık 10 yıl önce veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından kurulan Lisinia Doğa Yaşam Alanı ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde, Emine Erdoğan, Bakan Kurum ve beraberindekilere sunum yapıldı. Alanın kurucusu Öztürk Sarıca, 2 bin dekar alana yakın arazide üretimi yapılan başta lavanta olmak üzere, adaçayı, kekik, gül gibi tıbbi ve aromatik bitki üretimi, susuz tarım ve doğal ürünler hakkında bilgi verdi. Lisinia Doğa Yaşam Alanı'ndaki lavanta bahçesini de gezen Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi süreci tamamlanan 6 leyleği, doğaya saldı.


Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, SALDA GÖLÜ, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:45 Kaynak: DHA
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Emine Erdoğan, Salda Gölü'nde: Görünce mutmain oldum
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