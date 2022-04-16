Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftarın ardından paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftarın ardından paylaşım Açıklaması

16.04.2022 23:19
Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftarın ardından paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eserleriyle gönüllere dokunan sanatçıların, başarılarıyla kültür ve sanat mirasına kalıcı izler bıraktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eserleriyle gönüllere dokunan sanatçıların, başarılarıyla kültür ve sanat mirasına kalıcı izler bıraktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftarda buluşan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın değerli isimleri ile iftar programımızda bir araya gelerek hoş sohbetli bir akşamı geride bıraktık. Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor. Katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftarın ardından paylaşım Açıklaması - Son Dakika


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