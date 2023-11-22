 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin kişi başı yıllık su potansiyeli 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke haline geleceğini belirterek, "Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde.

Emine Erdoğan\'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım Açıklaması
22.11.2023 - 22:58,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin kişi başı yıllık su potansiyeli 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke haline geleceğini belirterek, "Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." ifadesini kullandı.

"SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ" PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suyu ve geleceği kurtarmak için ocak ayında başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamındaki çalışmaların devam etiğini belirtti.

"SUYA VEFA GÖSTERMEZSEK VEDA EDECEĞİZ"

Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şeyin topyekun mücadele olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz. Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım Açıklaması
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Türkiye, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Fenerbahçe, Milan'ın yıldızını ara transfer döneminde bitirmek için tüm şartları zorlayacak
23:14 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın yeniden gözaltına alınmasına neden olan silah videosu ortaya çıktı
22:14 Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
22:09 Evinde ruhsatsız silah bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak, yeniden gözaltına alındı
22:00 ABD-Kanada sınırında yer alan Rainbow Köprüsü'nde bir araçta patlama meydana geldi
21:50 Aylar sonra ortaya çıktı! Sakatlıklardan kurtulamayan Arda, tek bir şeyin pişmanlığını yaşamış
21:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İBB adayı kim olacak?'' sorusuna yanıt: En uygun olanı göreceksiniz
21:08 Kassam Tugayları, Gazze'de zırhlı araçlarından çıkan işgalci İsrail askerlerine saldırdı
20:58 Ünlü oyuncu Melissa Barrera, Filistin'i desteklediği için Çığlık 7 filminden kovuldu
20:57 Yok artık UEFA! Filistin'deki zulme sessiz kalmayan Celtic'e verilen cezanın nedenine kimse anlam veremiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2023 23:52:50. #1.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement