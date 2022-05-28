Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

28.05.2022 22:30
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST coşkusunu Bakü'de genç bilim insanlarıyla paylaştıklarını belirterek, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST coşkusunu Bakü'de genç bilim insanlarıyla paylaştıklarını belirterek, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez uluslararası olarak gerçekleştirilen TEKNOFEST coşkusunu Bakü'de, teknoloji tutkunu genç bilim insanlarıyla paylaştık. Kalkınmanın şifresi, TEKNOFEST kuşağının elinde. Başarılar diliyor, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nden fotoğraflara da yer verdi.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Cumhuriyet, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı - Son Dakika


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