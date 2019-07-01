Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Tokyo
Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Twitter
hesabından, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü ziyaretine ilişkin görselleri paylaşarak, şunları kaydetti:
"Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldım. Ziyaretim sırasında Tokyo Üniversitesinde yaptığı Osmanlı Tarihi çalışmalarıyla tanınan Türk dostu Japon
tarihçi, Türkolog Prof. Dr. Tadashi Suzuki
ile tanışmaktan büyük memnuniyet duydum."
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