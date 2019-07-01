Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret
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Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü ziyaretine ilişkin görselleri paylaşarak, şunları kaydetti:
"Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldım. Ziyaretim sırasında Tokyo Üniversitesinde yaptığı Osmanlı Tarihi çalışmalarıyla tanınan Türk dostu Japon tarihçi, Türkolog Prof. Dr. Tadashi Suzuki ile tanışmaktan büyük memnuniyet duydum."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:44 Kaynak: AA
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