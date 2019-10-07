- Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Sıfır Atık Projesini hayata geçiren ilk yurtdışı misyonu olan Belgrad Büyükelçiliğine ziyaret

BELGRAD - Emine Erdoğan, Türkiye'nin Sıfır Atık Projesini hayata geçiren ilk yurt dışı misyonu olan Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan, Türkiye'nin Sıfır Atık Projesini hayata geçiren ilk yurt dışı misyonu olan Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret etti. Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Goran Trivan'ın da eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, bir konuşma yaptı. Diplomatik misyonlar arasında sıfır atık projesini ilk uygulamaya koyan Belgrad Büyükelçiliğini tebrik eden Erdoğan, "Çevre konularının da artık diplomatik misyonun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Projeye verdikleri desteklerden ötürü, Sırbistan Çevre Bakanı Sayın Trivan ve Belgrad Belediyesine şükranlarımı sunuyorum. Takdire şayan bu birlikteliğin, doğaya karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmede herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan, çevre konusunda kritik bir dönemeçte olunduğuna vurgu yaparak, "Ya tüm dünya olarak aklıselimle hareket edeceğiz ya da çocuklarımıza felaketlerle dolu bir gelecek bırakacağız. Tüm dünya olarak, doğaya sahip çıkma noktasında tek bir aile olduğumuzun farkına varmalıyız. Çevre kriziyle mücadele söz konusu olduğunda sen, ben değil, biz demeliyiz. Küresel ısınma belli bir bölgeyi değil, tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Dolayısıyla ülkeler arasında sınır olsa da, çevre krizi hiçbir sınır tanımadan her birimizi aynı felakete sürüklüyor" diye konuştu.

Bu gerçeklerden hareketle, Türkiye'de 2017 senesinde Sıfır Atık projesi ile büyük bir seferberlik başlatıldığını anlatan Erdoğan, 2020'de sıfır atık hareketini ülke genelinde yüzde 45 oranında, 2023'te ise yüzde 100 yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, "Anneler, babalar, büyükanneler, büyükbabalar olarak tüm endişemiz ve çabamız, masum çocuklarımızı güzel bir geleceğe kavuşturmak için. Artık güzel bir gelecek yalnızca iyi bir eğitim ve iş imkanları ile sınırlı değil. Ancak suyu, toprağı, havası temiz, kaynakları tükenmemiş bir dünya bırakabilirsek, güzel bir gelecekten bahsedebiliriz. O nedenle var gücümüzle hayatın devamlılığı için çalışmalıyız. Biz, nasıl büyürken ağaç gölgesinde serinledik, tuttuğumuz balığı korkusuzca yedik, suyu kana kana içtiysek, torunlarımız da aynı şeyleri yapabilmeli" dedi. Program sonrasında, Türk Büyükelçiliği içerisindeki sıfır atık projesinin uygulamasına ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan ayrıca çocuk korusunun seslendirdiği şarkıları dinledi.

Sırbistan Çevre Bakanı Goran Trivan'ın yanı sıra Vraçar Belediye Başkanı da katıldığı Programda Emine Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın eşi Şule Akar, Ulaştırma Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın eşi Meral Turhan ile Büyükelçilik yetkilileri eşlik etti.

TİKA'nın çocuk hastanesine ambulans teslim töreni

Emine Erdoğan, Belgrad programı kapsamında Dr. Vokan Cupic Çocuk Hastanesini ziyaret etti. TİKA tarafından hastaneye bağışlanan ambulansın anahtar teslim törenine katılan Emine Erdoğan, törende bir konuşma yaptı. Türkiye'nin sağlık hizmetlerine 'önce insan' felsefesini merkeze aldığını vurgulayan Erdoğan, bu kapsamda 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Erdoğan, "Türkiye olarak dünyanın tüm acil durumlarına ilk ulaşan olma gayretindeyiz. Nerede ihtiyaç varsa tüm kurumlarımızla bütün dünya kadınlarının ve çocuklarının yanındayız" dedi.

TİKA'nın temin ettiği ambulansın, bu şifa merkezinin kapasitesini daha da arttırmasını dileyen Erdoğan, TİKA'nın söz konusu projesiyle Sırbistan sağlık sektörünün fiziki altyapısı ve imkanlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçladığını belirten Emine Erdoğan, iki ülke arasındaki beşeri köprülerin gün geçtikçe gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tören sonrasında Emine Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Erdoğan, annesi böbrek hastası olduğu için kemoterapi tedavisini tek başına alan 16 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir araya gelerek doğum gününü de kutladı.

Ziyarette Emine Erdoğan'a Sırbistan Cumhurbaşanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Vucic, Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Lonar ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar da eşlik etti.

Emine Erdoğan, son olarak müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını da ziyaret ederek konağın tarihi hakkında bilgi aldı.