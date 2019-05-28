Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:43 Kaynak: AA
'ın eşi Emine Erdoğan
ile Irak Cumhurbaşkanı
Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Twitter
hesabından, Serbagh Salih ile botanik bahçesine yaptıkları ziyaretteki görüntüleri paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih ile İstanbul
'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret ettik. Tarım ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve Türkiye
florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik."
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