Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
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Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Serbagh Salih ile botanik bahçesine yaptıkları ziyaretteki görüntüleri paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih ile İstanbul'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret ettik. Tarım ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve Türkiye florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:43 Kaynak: AA
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