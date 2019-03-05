Emine Erdoğan'dan Yeşilay Haftası Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle tüm bağımlılıklarla mücadele ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle tüm bağımlılıklarla mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Yeşilayın kuruluşunun 99. yıl dönümü ve Yeşilay Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Yeşilay tarafından "Bir Nedenim Var" sloganıyla hazırlanan görsele de paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Gençliğimizi korumak vatani ve insani bir görevdir. Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle tüm bağımlılıklarla mücadele ediyor. Bağımlılıkla mücadelemizdeki özverili çalışmalarıyla, Yeşilay'ımızın 99. kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nı kutluyorum."

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