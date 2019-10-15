Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi - NUR
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi - NUR

Emine Erdoğan, Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi - NUR

47 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Kanser Liderleri Zirvesi" ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Kanser Liderleri Zirvesi" ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi - NUR

Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Kazakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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