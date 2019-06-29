- Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na Katıldı
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- Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldıOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Osaka'da Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
- Emine Erdoğan
, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, Osaka'da Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı. Lider eşlerinin aile fotoğrafı çekimine katıldı. Japonya
'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri "Deniz ve Okyanus Sempozyumu"na katıldı. Sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe
tarafından karşılandı. Ardından lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.
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