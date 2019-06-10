Emine Erdoğan: "Deniz yüzeyinden 4 bin 613 metreküp katı atık toplandı"
7 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"nin, Ziya Kalkavan Mesleki...
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:26 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"nin, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.
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