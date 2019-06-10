Emine Erdoğan: "Denizler çöple doldurmak için değil, bakıp ilham bulmak içindir"
8 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deniz temizliği ve su varlıklarının korunması kapsamında Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık...
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:17 Kaynak: AA
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