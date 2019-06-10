Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: "Denizler çöple doldurmak için değil, bakıp ilham bulmak içindir"
Son Dakika Güncel Haber

Emine Erdoğan: "Denizler çöple doldurmak için değil, bakıp ilham bulmak içindir"

8 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deniz temizliği ve su varlıklarının korunması kapsamında Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deniz temizliği ve su varlıklarının korunması kapsamında Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Mavi Programına katıldı.
Emine Erdoğan: Denizler çöple doldurmak için değil, bakıp ilham bulmak içindir
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:17 Kaynak: AA
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimini kazanan ne kadar büyük bir ekonomiden sorumlu olacak? Türkiye'den Fatih sondaj gemisi çalışanları hakkında tutuklama emri çıkaran GKRY'ye sert tepki İzlanda havaalanından resmi açıklama geldi: Türkiye 1 saat 20 dakikada çıktı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang kendini savundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:25:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: "Denizler çöple doldurmak için değil, bakıp ilham bulmak içindir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]