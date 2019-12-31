Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (1) - Son Dakika

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Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (1)
6 saat önce
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin verilmesi haber.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:11 Kaynak: AA
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin verilmesi haber
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