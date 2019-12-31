Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5) - Son Dakika

Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5)

6 saat önce

-Evlatlarını bekleyen ailelerin oturması -Emine Erdoğan'ın bir anneyi dinlemesi -Emine Erdoğan'ın çocuklarla ilgilenmesi,onları sevmesi -Toplu fotoğraf çekimi DİYARBAKIR - Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

-Evlatlarını bekleyen ailelerin oturması

- Emine Erdoğan'ın bir anneyi dinlemesi

-Emine Erdoğan'ın çocuklarla ilgilenmesi,onları sevmesi

-Toplu fotoğraf çekimi DİYARBAKIR - Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5)

Emine Erdoğan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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