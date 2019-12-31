Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5) - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5)
6 saat önce
-Evlatlarını bekleyen ailelerin oturması -Emine Erdoğan'ın bir anneyi dinlemesi -Emine Erdoğan'ın çocuklarla ilgilenmesi,onları sevmesi -Toplu fotoğraf çekimi DİYARBAKIR - Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
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31.12.2019 22:27:22. #1.11#
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