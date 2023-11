Emine Erdoğan "Dünya Çocuk Hakları Günü" paylaşımında öldürülen Filistinli çocuklara dikkati çekti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Filistin için ateşkes çağrısında bulundu. Erdoğan " Gazze'de hala hayatta olan masum çocuklar için vakit daralıyorken bilhassa bugün, birlikte daha yüksek sesle 'ateşkes şimdi' diye haykıralım. Her çocuk için yaşamaya değer bir dünya bırakmak dileğiyle" dedi.

"BU UTANÇ BÜTÜN BİR İNSANLIĞI KAPSAYACAK KADAR BÜYÜK"

Hemen her toplantı ve konuşmada Filistin için ateşkes çağrısı yapan Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "0, 1, 3, 5, 6, 8, 9… Bu rakamlar, sadece bir rakam değil. 7 Ekim'den bugüne İsrail'in bombaladığı Gazze'de, en temel hak olan, yaşama hakkı elinden alınmış binlerce çocuğun yaşlarından bazıları. Kardeşlerini, 'Korkmayın, birazdan öleceğiz' sözleriyle teselli eden çocuklar için geç kaldık. Bu utanç, bütün bir insanlığı kapsayacak kadar büyük ve ağır. Bugün, Filistinli çocukların yarını görüp göremeyeceğinin meçhul olduğu en karanlık 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Gazze'de hala hayatta olan masum çocuklar için vakit daralıyorken bilhassa bugün, birlikte daha yüksek sesle 'ateşkes şimdi' diye haykıralım. Her çocuk için yaşamaya değer bir dünya bırakmak dileğiyle" dedi.