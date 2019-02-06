Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: "Dünya'da En Büyük Sermaye Parlak Fikirdir"

Emine Erdoğan: "Dünya'da En Büyük Sermaye Parlak Fikirdir"

33 dakika önce

- Emine Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi ve tokalaşması Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ABD'li iş adamları Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Emine Erdoğan:
- Emine Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi ve tokalaşması
Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones
ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy
ABD'li iş adamları
Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin başkanlığındaki ABD'li iş insanlarından oluşan 52 kişilik heyeti kabul etti.
(1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:41 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Emine Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurt Dışında 5 Milyon Türk Yaşarken, 3 Ülkede Hiç Türk Yok Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor

Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 21:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: "Dünya'da En Büyük Sermaye Parlak Fikirdir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]