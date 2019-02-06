Emine Erdoğan: "Dünya'da En Büyük Sermaye Parlak Fikirdir"
33 dakika önce
- Emine Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi ve tokalaşması Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ABD'li iş adamları Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
- Emine Erdoğan
'ın toplantı salonuna gelişi ve tokalaşması
Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ABD
Ticaret Odası Türkiye
ve Orta Doğu
'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy
ABD'li iş adamları
Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin başkanlığındaki ABD'li iş insanlarından oluşan 52 kişilik heyeti kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:41 Kaynak: AA
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