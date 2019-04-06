Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile Görüştü

Emine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile Görüştü

1 saat önce

AMMAN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile görüştü.

Emine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile Görüştü, System.String[]
AMMAN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile görüştü. Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Çevre kirliliğini önleme ve gelecekteki işbirlikleri üzerine yaptığımız görüşmeden hoşnudum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:46 Kaynak: İHA

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