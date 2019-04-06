Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nda Konuştu
41 dakika önce
- Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştuAMMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgesel toplantısında Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı "Sıfır Atık" konusundaki çalışmaları anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:38 Kaynak: İHA
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