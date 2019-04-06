Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nda Konuştu

Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nda Konuştu

41 dakika önce

- Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştuAMMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgesel toplantısında Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı "Sıfır Atık" konusundaki çalışmaları anlattı.

Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nda Konuştu, System.String[]
- Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu

AMMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu- Kuzey Afrika bölgesel toplantısında Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı "Sıfır Atık" konusundaki çalışmaları anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:38 Kaynak: İHA

Orta Doğu, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel
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