Emine Erdoğan, Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Okuma yazma seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek."