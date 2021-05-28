Emine Erdoğan, dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı kutladı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Ayşe Begüm... Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan, milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı canı gönülden kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında Ayşe Begüm Onbaşı'nın Türk bayrağıyla fotoğrafı da yer aldı.
Kaynak: AA
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