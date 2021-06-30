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Emine Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor - Son Dakika

Emine Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor

30.06.2021 18:46
Emine Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor, System.String[]

Emine Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyorCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiğini belirterek, "Bu yaklaşık 821 milyon insan demek.

Emine Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiğini belirterek, "Bu yaklaşık 821 milyon insan demek. 670 milyon yetişkin ve 140 milyon genç obezite ile mücadele ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Bakan Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' etkinliğine katıldı. Bakan Pakdemirli, bugün dünyada herkese yetecek kadar gıdanın bulunduğunu söyleyerek, "Ancak bazı insanlar güvenilir gıdaya erişemeyip, sadece hayatta kalmak için ihtiyacı olan gıdaya bile çok zor ulaşırken, her yıl dünyada 1,3 milyar ton gıdanın israf edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu öyle bir adaletsizlik ki, dünyada üretilen gıdanın üçte biri çöpe atılırken, nüfusun dörtte birinden fazlası aşırı beslenme sorunu yaşıyor. Diğer taraftan, Kovid-19 ile beraber yatağına aç giren insan sayısı bugün 800 milyonu aşmıştır. Tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10'da yer alan güzel ülkemiz ise her yıl neredeyse 19 milyon ton gıdasını çöpe atıyor" dedi.

'ORTALAMA 100 MİLYON DOLAR TASARRUF ETTİK'Bakan Pakdemirli 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasından önce hane halkında gıda israfı üzerine bağımsız bir anket çalışması yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Yapılan analiz sonucuna göre, Türkiye genelinde hanelerde, TÜİK gıda enflasyonu verilerine göre, yılda 664 milyon lira yani ortalama 100 milyon dolar tasarruf ettik. Verdiğimiz mesajlarla, yayınladığımız içeriklerle, alışverişe planlı çıkan kişi sayısını artırdık ve gıdalarını nasıl koruyacakları konusunda daha bilgili hale getirdik. Son derece önem verdiğimiz, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farka yönelik bilinç yüzde 20 oranında arttı ve tüketicilerin tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ama hala tüketimi güvenilir olan gıdayı atarak israf etmeleri engellenmiş oldu. Yanlış porsiyon planlamasından kaynaklanan gıda israfı yüzde 22'den yüzde 13'e düştü. En önemlisi ise Türkiye'de her 4 kişiden birinin kampanyamızı duymasıyla farkındalık yarattı ve beklentinin üstünde bir bilinirlik yakaladık. Üstelik kampanyamızı duyanların yüzde 93'ünün kampanyamızı faydalı bulduğunu, yüzde 84'ünün ise kampanyamızdan sonra gıda israfına karşı daha dikkatli olmaya başladığını gördük."'DÜNYADA HER 9 KİŞİDEN BİRİ AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR'Emine Erdoğan ise dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiğini belirterek, "Bu yaklaşık 821 milyon insan demek. Öte yandan, 670 milyon yetişkin ve 140 milyon genç obezite ile mücadele ediyor. Tüm dünyada, tarladan satış noktalarına kadar her yüz gıdadan 14'ü ziyan oluyor. Soframıza ulaşana kadar ise her yüz gıdadan 33'ü çöpe gidiyor. Gelişmiş ülkeler, gıdayı daha çok marketlerde veya evlerinde israf ediyorlar. Bunun ekonomik bedeli 680 milyar dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde ise gıda sofralarına gelmeden önce ziyan oluyor" diye konuştu.Etkinlikte, web sayfası üzerinden vatandaşların katılımıyla verilen 790 bin söz ile 'çevresel sürdürülebilirlik konusunda dünyada en çok söz verilen kampanya' rekoru, Guinness nezdinde tescil edildiği açıklandı.

Görüntü dökümü: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıEmine Erdoğan'ın konuşmasıEtkinlikten detay görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera:  Burak TEKİN/ANKARA,   -


Emine Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor
Emine Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor
Emine Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor
Emine Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Obezite, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor - Son Dakika


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