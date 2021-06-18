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Emine Erdoğan: Dünyada sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz - Son Dakika

Emine Erdoğan: Dünyada sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz

18.06.2021 14:45
Emine Erdoğan: Dünyada sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm dünyada önyargılar kuvvetlenip ırkçılık yükselirken biz, sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm dünyada önyargılar kuvvetlenip ırkçılık yükselirken biz, sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz. Dünyanın bu huzur iklimine ihtiyacı var" dedi.

Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da Emine Erdoğan'a eşlik etti. Emine Erdoğan, lider eşlerine közde pişirilen geleneksel Türk kahvesi ikram etti. Akdeniz'in, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafya olduğuna işaret eden Erdoğan, bölgenin, ticaretten kültüre her alanda insani etkileşimin belki de en çok yaşandığı, insanlık tarihinin en eski sanatlarından diplomasinin en çok kullanıldığı yer olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bütün çabasının Akdeniz'i bir barış denizi haline getirmek, bölgede istikrarı sağlamak olduğunu belirten Erdoğan, "Tüm dünyada önyargılar kuvvetlenip ırkçılık yükselirken biz, sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz. Dünyanın bu huzur iklimine ihtiyacı var. Bu da ancak etkin bir diplomasi ile mümkündür" dedi.

'HAKİKATİN SÖZCÜSÜ OLMAK EN TEMEL MESELEMİZ OLMALI'Teknolojinin yeni iletişim imkanları sunduğu bir çağın yaşandığını, ancak bu çağa 'gerçeklik ötesi' çağ da denildiğini aktaran Emine Erdoğan, "Yalanın hızlı şekilde dolaşıma girdiği, algıları şekillendirdiği bu dönemde, hakikatin sözcüsü olmak en temel meselemiz olmalıdır" ifadesini kullandı.Emine Erdoğan, çatışmaların, önyargının ve ırkçılık hastalığının şifasının, hakikati ve güzeli yaymak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, insani ve kültürel diplomasiye son derece büyük önem atfediyorum. İnsanın insana muhtaç olduğu gerçeğini, Covid-19 salgını sürecinde hep birlikte tecrübe ettik. Aynı şekilde ortak evimiz olan dünya, küresel bir tehditle karşı karşıya, iklim değişikliği gezegenimizi tehdit ediyor. İnsanlığın geleceğini etkileyecek bu ortak sorunlarla birlikte mücadele etmeliyiz. Mevlana'nın dediği gibi 'aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.' Herkes için adil bir dünyanın inşasında, birlikte yapabileceğimiz nice güzel iş var."


- Ankara
Emine Erdoğan: Dünyada sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Irkçılık, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan: Dünyada sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz - Son Dakika


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