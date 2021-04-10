Emine Erdoğan, emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi nezdinde emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Polis Haftası dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde, "176 yıldır adanmışlıkla vazifelerini sürdüren şanlı Türk polisine ne kadar teşekkür etsek az. Onlar evdeki, sokaktaki ve kalpteki huzurumuzun teminatıdır. Polis Haftası vesileyle Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi nezdinde tüm polis teşkilatının gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koruma ekibiyle çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.