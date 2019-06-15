Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Emine Erdoğan, Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Duşanbe'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) inşası ve donatımı tamamlanan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Duşanbe'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) inşası ve donatımı tamamlanan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Emine Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.
Twitter'daki hesabından Emine Erdoğan, Duşanbe'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Resmi görüşmeler kapsamında ziyaret ettiğimiz dost ve kardeş ülke Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Tacikistan Sağlık Bakanı Nasim Olimzoda ile TİKA tarafından inşası ve donanımı tamamlanan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezini'nin açılışını gerçekleştirdik.
Uzun yıllardır kendi ülkemizde kazandığımız deneyimleri, TİKA aracılığıyla dostumuz Tacikistan'la paylaşıyoruz. Böyle bir merkezi hayatı geçirmek, devletlerarası ilişkinin çok ötesinde, mutluluğu dostlarımızla ortak bir payda haline getirmektir."
Açılış sonrası rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Emine Erdoğan, paylaşımında, yetkililerden bilgi aldığı ve incelemelerde bulunduğu, tedavi gören hastalarla sohbet ettiği fotoğraf karelerine de yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:28 Kaynak: AA
rehabilitasyon merkezi, engelli, rehabilitasyon, emine erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı! CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:23:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]