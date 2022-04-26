Emine Erdoğan, evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan ailelerle iftarda buluştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, evlerinde yaşlı ve engelli aile üyelerine bakan kişilerin ailenin gerçek ruhunu gösterdiklerini ve topluma örnek olduklarını söyledi.

Erdoğan, evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan aileleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde düzenlenen iftar programında ağırladı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, ailenin iyi günlerin sevincini anlamlı kıldığını, kötü günlerin yükünü hafiflettiğini, sağlığı ziyadeleştirdiğini, hastalığı kolaylaştırdığını söyledi.

Ailenin, tüm mutluluk ve üzüntülerin paylaşılan yer olduğunu belirten Erdoğan, güzelliklerin paylaşıldıkça çoğaldığını, zorlukların paylaşıldıkça küçüldüğünü dile getirdi.

Aile kurmanın, toplumlara dönüşmenin insana biçilmiş bir görev olduğunu vurgulayan Erdoğan, bugün her ne kadar fert merkezli bir anlayış hakimse de toplumların niteliğini belirleyenin aileler olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, bugün dünyanın birçok yerinde, bilhassa Batı dünyasında, yaşlıların korkunç bir yalnızlığa itildiğine işaret ederek bunun insana karşı yapılan büyük bir hürmetsizlik olduğunu ifade etti.

"İnsan insanın emanetidir"

Anne babaya sahip çıkmanın, yaşlılara hürmet etmenin Allah'ın insanlara emri olduğunu anımsatan Emine Erdoğan, "Biliyoruz ki insan insanın yurdudur. İnsan insanın emanetidir. Onlara ihtiyacımız olan dönemlerimizde bizleri kanatları altında büyüten ebeveynimize aynı ihtimamla yaklaşmak emanete sahip çıkmaktır." dedi.

Yaşlılara hak ettiği saygıyı göstermenin insanın boynunun borcu olduğunu vurgulayan Erdoğan, gençlerle yaşlılar arasındaki bağın güçlü kalması için kendilerine de önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

"Mart ayı itibarıyla 535 bin 513 engelli ve yaşlı birey aileleri yanında destekleniyor"

"Büyüklerimizi hayatın merkezinde tutmalı, fikirlerine müracaat etmeli ve tecrübeleriyle canlı birer kitap olduklarını görmeliyiz." diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Sizler, hem büyüklerimizin hem de engelli kardeşlerimizin bakımlarını evlerinizde yaparak ailenin gerçek ruhunu gösteriyorsunuz. Çevreniz için örnek teşkil ediyorsunuz, topluma örnek oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi hükümetimiz, yaşlı ve engelli bireylerin evde bakımlarını destekleyen hizmetler sunuyor. 2006 yılından bu yana, yaşlılarımız ve engelli bireylerimiz evlerinden uzak kalmasınlar diye maddi destek veriliyor. 2022'nin mart ayı itibarıyla 535 bin 513 engelli ve yaşlı birey kurum bakımı yerine aileleri yanında desteklenmiştir. Bugüne kadar ailelerimize toplam yaklaşık 1 milyar 261 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bununla beraber 1 Mart'tan itibaren kriterleri sağlayan ailelere elektrik ve doğal gaz tüketim desteği de sağlanıyor."

Çeşitli sebeplerle ailelerinin yanında kalamayan ya da ailesi olmayan yaşlı ve engelli vatandaşların da bulunduğunu belirten Erdoğan, hükümetin onlara da "aileye en yakın ortamı" sağlama gayreti içinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, konuşmasının ardından iftara katılanların tek tek hikayelerini, yaşadıkları zorlukları ve taleplerini dinledi.

Bakan Yanık'tan engelliler için yeni düzenleme açıklaması

İftara katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise "Yeni bir çalışma yapıyoruz. İnşallah engellilerimiz ve aileleri lehine yeni bir düzenleme yapacağız." dedi.

Program sonunda davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Aileler, evde bakımını üstlendikleri yakınlarının hikayelerini anlattı

Programa katılanlardan Pakize Kanat, AA muhabirine, 26 yaşındaki kızının büyüyemeyip bebek gibi kaldığını belirterek hastalıkla mücadelede zorlanmadıklarını ve günlerinin çok keyifli geçtiğini söyledi.

"Bu mücadele azmini nereden alıyorsunuz?" sorusuna Kanat, "Kızımın gözlerine bakınca her şey değişiyor." yanıtını verdi.

Hatice Çeliksoy da 21 yaşındaki kızının tek başına yürüyemediğini ancak sabrı ve inancı sayesinde kızına bakarken zorlanmadığını söyledi.

Selma Demircioğlu ise eşi polis memuru Ali Demircioğlu'nun 2006'da şehit, ikiz oğullarından birinin de spastik engelli olduğunu bildirdi.

Engelli oğlunun bakımından bahseden Demircioğlu, "Hayat, engelli bir evlatla çok zor. Ama herhalde inançlı olmak bizi böyle ayakta tutuyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun." dedi.

Güler Vural, 24 yaşında doğuştan görme engelli kızının Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden bu sene mezun olduğunu söyledi.

Eşinin, kızları 5 yaşındayken hayatını kaybettiğini, evladını tek başına okutup bugünlere getirdiğini ifade eden Vural, e-KPSS'ye giren kızının atama beklediğini belirtti.

Vural, engelli çocuğu olan ailelere "Her zaman çocuklarının arkasında durup onlarla ilgilensinler. Onlar çok özel çocuklar. İlgi ve sevgiyle istedikleri her şeyi yapabilirler." mesajı verdi.

Tanyol Elagöz de 8-9 yıldır eşinin Multipl Skleroz (MS), 4 çocuğundan en küçüğünün ise otizm hastası olduğunu söyledi.

Erkek kuaförlüğü yaparken eşinin durumunun ağırlaşması üzerine 3 sene önce iş yerini kapattığını aktaran Elagöz, evladı ve eşine verilen maaş ile diğer oğlunun desteğiyle geçinmeye çalıştıklarını anlattı.