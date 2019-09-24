Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile görüştü.

Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile görüştü.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de, Bio ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, Afrika'da kadınları ilgilendiren sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, çeşitli alanlarda Türkiye'nin tecrübelerini aktardıklarını kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapıkule'de yolcunun çantasından çıktı: 11 köpek yavrusu
Türk restoran sahibi New York Times Meydanı'nda aşure dağıttı Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı TCDD'nin kiralayacağı Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarına İBB talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 14:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]