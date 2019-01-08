Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: Filelere, Bez Çantalara Geri Dönelim Geleceğimizi Koruyalım

Emine Erdoğan: Filelere, Bez Çantalara Geri Dönelim Geleceğimizi Koruyalım

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan, ücretli poşet kullanımına geçilmesine ilişkin, "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu.

Emine Erdoğan: Filelere, Bez Çantalara Geri Dönelim Geleceğimizi Koruyalım, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan, ücretli poşet kullanımına geçilmesine ilişkin, "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu. Bu çevre hareketine katılan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Daha ilk haftada kişibaşı poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip geleceğimizi koruyalım" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan, Twıtter hesabından yaptığı paylaşımda çevre kirliliğine dikkat çekerek, ücretli poşet kullanımına geçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Kullanım süresi ortalama 15 dk olan bir poşetin  doğada çözünmesi yüzyıllar alıyor. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu. Bu çevre hareketine katılan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Daha ilk haftada kişibaşı poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip geleceğimizi koruyalım" dedi. 

Emine Erdoğan açıklamalarına, çevre kirliliğine dikkat çeken bilgilendirme videosu da ekledi. 

Görüntü dökümü

-Çevre kirliliğine dikkat çeken video 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:33 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel
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