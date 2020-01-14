Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde, Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2020 Tokyo Olimpiyat elemelerinde finale kadar sürdürdükleri mücadeleyi zaferle taçlandıran, bizlere haklı bir gurur yaşatan, heyecanımızı doruk noktasına taşıyan ve her daim umut olan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ederim."