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Emine Erdoğan "Filenin Sultanları"nı tebrik etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde, Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde, Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"2020 Tokyo Olimpiyat elemelerinde finale kadar sürdürdükleri mücadeleyi zaferle taçlandıran, bizlere haklı bir gurur yaşatan, heyecanımızı doruk noktasına taşıyan ve her daim umut olan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ederim."
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