Emine Erdoğan, Filistin'de "direnişin sembolü" olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü - Son Dakika

Emine Erdoğan, Filistin'de "direnişin sembolü" olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü

20.05.2021 16:44
Emine Erdoğan, Filistin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada çok fazla paylaşılmasıyla direnişin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada çok fazla paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüştü.

Emine Erdoğan, görüşmenin başında Afifi'nin kendisini Türkçe, "Nasılsınız" diye karşılamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Afifi'ye Filistin mücadelesinde gösterdiği güçlü duruş nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, "Gece gündüz gönlümüz sizinle. Her daim dualarımızdasınız. Cesaretiniz, gücünüz tüm dünya kadınlarına örnek teşkil edecek" ifadesini kullandı.

"SENİ EN KISA ZAMANDA TÜRKİYE'DE GÖRMEK İSTERİZ"

Afifi'nin duruşu karşısında gurur duyduklarını ifade eden Emine Erdoğan, "Cesaretinle Filistin ve dünya kadınları gurur duyacak. Seni en kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz. Orkestra ile davet ediyoruz. Filistin müziğini Türkiye'de icra edebilirsiniz" diye konuştu.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Filistin'in her zaman yanında. Dün de, bugün de, gelecekte de" diyen Emine Erdoğan, Mariam Afifi'nin, "Umuyorum ki İsrail yaptıklarından dolayı bir yaptırıma uğrar" sözleri üzerine ise şunları kaydetti:

"Başkan bunun için büyük mücadele veriyor. Devlet başkanlarını arayarak bu konuda görüşmeler yapıyor. Başkanın, kızlarımın selamı var. İnşallah onlarla da tanışma fırsatınız olur. Tüm Filistinli kardeşlerime başarılar diliyorum. Güçlüsünüz çünkü haklısınız. Gücünüzü haklı davanızdan alıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Mücadeleniz için dua ediyorum."

"BİRİSİ BENİ VİDEOYA ÇEKECEK KADAR ŞANSLIYDIM SADECE"

Afifi, kendisini aramasından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, Filistin'de yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrailli yerleşimcilere karşı protesto başlattık. Biliyoruz ki orayı kaybedersek tümünü kaybedeceğiz. Küçük bir kız gördüm. İsrailli askerler dövüyordu. Ona yardım etmek zorunda hissettim. Kızı kurtarmak üzere gidince başımı tutup sürüklemeye başladılar. Beni tutuklayıp hapse attılar. Bir süre hapiste kaldım. Videolarımın sosyal medyada dolaşması sayesinde kurtuldum, çok büyük bir destek gördü bu videolar."

Afifi, 8 Mayıs Cumartesi akşamı tutuklandığını ve serbest kaldığını belirterek, mahkemenin önümüzdeki günlerde görüleceğini söyledi. Kendisiyle beraber 8 kişinin daha tutuklandığını anlatan Afifi, "3'ü çocuktu. En genci 11 yaşındaydı" bilgisini verdi. Yaşananlara Emine Erdoğan'ın "Ne kadar güçlüymüşsün" karşılığını vermesi üzerine Afifi, "Birisi beni videoya çekecek kadar şanslıydım sadece" diyerek, Filistin direnişine dair sosyal medya çalışmalarının önemine işaret etti.

MARİAM AFİFİ KİMDİR?

Filistin'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanların zorla evlerinden çıkarılıp yerlerine Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesi girişimi sonucu başlayan çatışmalar, Filistinlilerin protestolarına sebep oldu. Filistin Gençlik Orkestrası'nın bir üyesi olan Mariam Afifi, protestolar esnasında küçük bir kıza yardım etmeye çalışırken başörtüsünden çekilerek ve sürüklenerek tutuklandı. Afifi'nin tutuklama karşısında kameralara gülümseyerek verdiği görüntüler, sosyal medyada çok fazla paylaşılarak Afifi'yi direnişin sembollerinden biri haline getirdi. Kudüs İbrani Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitim gören Afifi, daha önce aynı üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim aldı. Aile bağları arasında Kudüs'ün tarihi ve köklü ailelerinden Neşaşibi ailesi de bulunan Afifi'nin belirttiğine göre büyükannesi Kıbrıslı. Ayrıca Kudüs Eski Şehri'nde rehber olarak da çalışan Afifi, müzik alanında özel dersler veriyor.

Afifi'nin üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrası'nın ise Filistin içerisinde performans sergilemesine izin verilmiyor. Orkestranın Filistinli mülteci kampları dahil tüm dünyadan üyeleri bulunuyor. Orkestra, tüm üyeleri bir araya gelerek son performansını Norveç'te gerçekleştirdi.

(İHA)

Emine Erdoğan, Filistin'de direnişin sembolü olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü
Emine Erdoğan, Filistin'de direnişin sembolü olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü
Emine Erdoğan, Filistin'de direnişin sembolü olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü

Emine Erdoğan, Filistin, Türkiye, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Filistin'de 'direnişin sembolü' olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü - Son Dakika


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