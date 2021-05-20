Emine Erdoğan, Filistin'de 'direnişin sembolü' olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada çok fazla paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüştü.

Emine Erdoğan, Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmenin başında Afifi'nin kendisini Türkçe, 'Nasılsınız?' diye karşılamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Afifi'ye, Filistin mücadelesinde gösterdiği güçlü duruş nedeniyle teşekkür eden Emine Erdoğan, "Gece, gündüz gönlümüz sizinle. Her daim dualarımızdasınız. Cesaretiniz, gücünüz tüm dünya kadınlarına örnek teşkil edecek. Cesaretinle Filistin ve dünya kadınları gurur duyacak. Seni en kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz. Orkestra ile davet ediyoruz. Filistin müziğini Türkiye'de icra edebilirsiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı Filistin'in her zaman yanında. Dün de bugün de gelecekte de" dedi.