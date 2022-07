Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarının "Barış Konseri"ni izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçılarının verdiği "Barış Konseri"ni izledi.

Emine Erdoğan, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenen konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile dinledi.

Emine Erdoğan, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok güzel bir konser. 30 yıllık bir orkestra bu ve Filistin'in bağımsızlığı için mücadele ediyorlar, müzikleriyle besteleriyle mücadele ediyorlar. Tüm dünyaya haykırıyorlar, seslerini duyuruyorlar. Biz de onların seslerine icabet ettik." dedi. Mariam Afifi ile tanışıp onun bu orkestranın mensubu olduğunu öğrendikten sonra Türkiye'ye davet ettiğini anlatan Emine Erdoğan, "Bir sene oldu bu daveti yapalı, şimdi gerçekleştirebildik. Ben çok memnun oldum geldikleri için onları mutlu görmek beni de çok mutlu etti. İnşallah, bütün Müslüman ülkeler de bütün batı ülkeleri de davet ederler ve seslerini daha gür bir şekilde duyulmasına vesile oluruz." diye konuştu. Gençleri çok başarılı bulduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Bizim orkestramızla birlikte icra ettiler, bu da bizi çok memnun etti. Gerçekten çok güzel bir sahne izledik hep beraber." ifadelerini kullandı.

Konser sonunda, davet üzerine sahneye gelen Emine Erdoğan, müzisyenleri tebrik ederek çiçek verdi. Edward Said Milli Konservatuvarı ve Filistin Gençlik Orkestrası Direktörü Suhail Khoury de Emine Erdoğan'a üzerinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı bir tablo hediye etti. Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, salondan ayrılırken konseri izlemeye gelenlerle sohbet ederek öz çekim yaptı.

"BARIŞ İÇİN BESTELENEN İKİ ESER SANATSEVERLERE SUNULDU"

Emine Erdoğan, Mayıs 2021'de, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa'yı savunurken, başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Afifi ile telefon görüşmesinde, Afifi'nin de üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrasını Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağını belirtmişti. Davet üzerine, Filistin Gençlik Orkestrasının bünyesinde bulunduğu The Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı ile yapılan görüşme sonucu, CSO iş birliğinde Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da konser düzenlenmesi kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyesi müzisyenler, yoğun bir hazırlık döneminin ardından Başkentte sanatseverlerle buluştu. Khoury, konser öncesi yaptığı konuşmada, orkestranın kuruluşuna ilişkin bilgi verdi. Konserde kendilerine eşlik eden Türk müzisyenlere şükranlarını sunan Khoury, Emine Erdoğan'a da yanlarında oldukları ve davetleri için teşekkür etti. Khoury, Türkiye'ye, Filistin'e yönelik dayanışmalarını devam ettirmeleri çağrısında bulundu.

CSO Şefi Cem'i Can Deliorman'ın şefliğini yaptığı Barış Konseri'nde, barış için bestelenen iki eserin dünya prömiyeri yapıldı.

İki ülkenin halk ezgilerinin icra edildiği "Barış Konseri" için Yusuf Yalçın'ın bestelediği "Anadolu Rapsodisi" ve Filistinli Bishara Kell'in bu konser için bestelediği "Altoların Dansı" eserleri, ilk kez sanatseverlere sunuldu.

Barış Konseri'nde ayrıca Aşık Veysel, Suhail Khoury, Tamer Al-Sahouri, Kemani Sebuh Efendi, Antonin Dvorak'ın eserleri de yer aldı.

Konseri, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Özlem Zengin, Jülide Sarıeroğlu, Hamza Dağ ve Ömer İleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile yabancı misyon temsilcileri de izledi.

(Musa Erdoğan - İHA)