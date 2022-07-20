EMİNE ERDOĞAN, FİLİSTİN GENÇLİK ORKESTRASI VE CSO SANATÇILARININ 'BARIŞ KONSERİ'Nİ İZLEDİ - Son Dakika
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EMİNE ERDOĞAN, FİLİSTİN GENÇLİK ORKESTRASI VE CSO SANATÇILARININ 'BARIŞ KONSERİ'Nİ İZLEDİ

20.07.2022 12:04

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçılarının verdiği 'Barış Konseri'ni izledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçılarının verdiği 'Barış Konseri'ni izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile birlikte CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçıları tarafından düzenlenen 'Barış Konseri'ni izledi. Emine Erdoğan, konserin ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok güzel bir konser. 30 yıllık bir orkestra bu ve Filistin'in bağımsızlığı için mücadele ediyorlar, müzikleriyle ve besteleriyle mücadele ediyorlar. Tüm dünyaya haykırıyorlar, seslerini duyuruyorlar. Biz de onların seslerine icabet ettik" ifadelerini kaydetti.

'SESLERİNİN DAHA GÜR ŞEKİLDE DUYULMASINA VESİLE OLURUZ'

Emine Erdoğan, Mariam Afifi ile tanışıp onun bu orkestranın mensubu olduğunu öğrendikten sonra Türkiye'ye davet ettiğini belirterek, "Bir sene oldu bu daveti yapalı, şimdi gerçekleştirebildik. Ben çok memnun oldum geldikleri için onları mutlu görmek beni de çok mutlu etti. İnşallah, bütün Müslüman ülkeler de bütün batı ülkeleri de davet ederler ve seslerinin daha gür bir şekilde duyulmasına vesile oluruz" dedi. Gençleri çok başarılı bulduğuna belirten Emine Erdoğan, "Bizim orkestramızla birlikte icra ettiler, bu da bizi çok memnun etti. Gerçekten çok güzel bir sahne izledik hep beraber" diye konuştu.

Konser sonunda, sahneye çıkan Emine Erdoğan, müzisyenleri tebrik ederek çiçek taktim etti. Edward Said Milli Konservatuvarı ve Filistin Gençlik Orkestrası Direktörü Suhail Khoury de Emine Erdoğan'a üzerinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı tablo hediye etti. Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, salondan ayrılırken konseri izlemeye gelenlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Khoury, konser öncesi yaptığı konuşmada, orkestranın kuruluşuna ilişkin bilgi verdi. Konserde kendilerine eşlik eden Türk müzisyenlere şükranlarını sunan Khoury, Emine Erdoğan'a da yanlarında oldukları ve davetleri için teşekkür etti. Khoury, Türkiye'ye, Filistin'e yönelik dayanışmalarını devam ettirmeleri çağrısında bulundu.

CSO Şefi Cem'i Can Deliorman'ın şefliğini yaptığı Barış Konseri'nde, barış için bestelenen iki eserin dünya prömiyeri yapıldı. İki ülkenin halk ezgilerinin icra edildiği Barış Konseri için Yusuf Yalçın'ın bestelediği 'Anadolu Rapsodisi' ve Filistinli Bishara Kell'in bu konser için bestelediği 'Altoların Dansı' eserleri, ilk kez sanatseverlerle buluştu. Barış Konseri'nde ayrıca Aşık Veysel, Suhail Khoury, Tamer Al-Sahouri, Kemani Sebuh Efendi, Antonin Dvorak'ın eserlerine de yer verildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN, FİLİSTİN GENÇLİK ORKESTRASI VE CSO SANATÇILARININ 'BARIŞ KONSERİ'Nİ İZLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMİNE ERDOĞAN, FİLİSTİN GENÇLİK ORKESTRASI VE CSO SANATÇILARININ 'BARIŞ KONSERİ'Nİ İZLEDİ - Son Dakika
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