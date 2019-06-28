Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin resmî eş programına katıldı
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Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin resmî eş programına katıldı

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı.

Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin resmî eş programına katıldı, System.String[]


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı.
Japonya First Lady'si Akie Abe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Emine Erdoğan'ın yanı sıra Arjantin, Kanada, İspanya, Avustralya, Gu¨ney Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Şili devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de katıldı.
Osaka Doğu Bahçesi'ndeki geleneksel Japon çay töreni ile karşılamanın ardından Abe Akie, devlet başkanı eşlerini göletteki balıklara yem vermeye davet etti.
TOFUKU-Jİ TAPINAĞI'NI ZİYARET
Lider eşleri daha sonra Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı'nı ziyaret etti. Budist rahip tarafından karşılanan lider eşleri, Tsuzumi davul performansını izledi.
Tapınak ziyaretinin ardından öğle yemeğinde bir araya gelen lider eşleri daha sonra aile fotoğrafı çektirdi.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:34 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Dünya
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