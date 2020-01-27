Emine Erdoğan Gambiya'da okul ve cami açılışı yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gambiya'da TİKA tarafından tadilatı yaptırılan cami ve okulun açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gambiya ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Gambiya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tadilatı yaptırılan Kembujae Madina Köy Camii ve Omar bin Khattab Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğini belirterek, "Bugün burada ülkemizin dostluk eli TİKA'nın gayretleriyle, bu güzel caminin ve okulun tadilat sonrası açılışını yapmaktan mutluluk duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada attığımız tohumların, Gambiya'nın geleceği için filiz vereceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKI VE DEVLETİ OLARAK, GÜZEL AFRİKA İNSANLARININ HER ZAMAN DOSTUYUZ"

Gençliğe ve eğitime yapılan yatırımın en karlı yatırım olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, İngilizce ve Arapça eğitim veren okulun, birçok Gambiyalı çocuğun geleceği için umut olacağını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti:

" Afrika'nın geleceğini, bu ilim yuvaları şekillendirecek. İnşallah buradan yetişen öğrenciler, kendi kahramanlık hikayelerini yazacaklar. Bizler, Türk halkı ve devleti olarak, güzel Afrika insanlarının her zaman dostuyuz. Kurduğumuz kardeşlik köprüleri, bizi insanlık ortak noktasında buluşturuyor. 21'inci yüzyıl Afrika için çok farklı olabilir. Bunun için hep beraber yapacaklarımız var. Bunun ilk adımı da eğitimdir. İnşallah Afrika, küllerinden yeniden doğacaktır. Doğal zenginlikleri, kültürel birikimi ve özel insanlarıyla kendini yeniden inşa edecektir."

Ziyaretlerinde Emine Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar da eşlik etti.

(İHA)