Emine Erdoğan, gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı

05.06.2022 15:05
Emine Erdoğan, gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatılan '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'ne katılarak gençlerle yürüyüş yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatılan '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'ne katılarak gençlerle yürüyüş yaptı.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla düzenlenen yürüyüş, Kızılcahamam'ın Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatıldı. Kızılcahamam ziyaretinde büyük sürprizler yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi beni çok duygulandırdı. Çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe ümidim daha da arttı, geleceğe dair. Çünkü gençlere bırakıyoruz Sıfır Atık hizmetini, onlar devam ettirecek. Dolayısıyla beni umutlandırdı, kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Kurum, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında, gençler ve çocuklarla tüm millet bahçeleri ve parklarda etkinlikler yapacaklarını söyledi. Emine Erdoğan'ın etkinliğe katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurum, projeyle çocukların hem doğayı gezip göreceklerini hem de tabiatı anlayacaklarını belirtti.Emine Erdoğan etkinlik kapsamında, çevreci gençlerin verdiği mini konseri dinledi. Daha sonra parkta kurulan, teraryum yapma, taş boyama, bez çanta boyama, kozalak boyama ve bileklik atölyelerini ziyaret etti, aralarında çevre müfettişlerinin de yer aldığı çocuklarla sohbet etti. Emine Erdoğan, geri dönüşümün önemine işaret ederek, çevreci çocuk ve gençlerle teraryuma çiçek dikti. Cemre Çevre Hareketi'nin 81 il tablosunda yer alan Türk bayrağı resmini de boyayan Erdoğan, üzerine imzasını attığı son parçayı ekleyerek, tabloyu tamamladı.

Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde de ziyaretler gerçekleştirdi. Millet bahçesine gelen Emine Erdoğan, burada çocukların alkışlarıyla karşılandı. Çocuklarla mini hayvanat bahçesini gezen Erdoğan, midilliyi ve oğlakları severek, kucağına aldı. Millet bahçesindeki atık malzemelerin değerlendirildiği çocuk parkını gezen Emine Erdoğan, çocuklarla atık lastiklerden yapılmış salıncakta sallandı. Bahçedeki geri dönüşüm atölyesine geçen Erdoğan, kreş ve gündüz bakımevi öğrencilerinin Geri Dönüşüm Sergisi'ni gezdi.

Görüntü dökümü:

- Yürüyüşten görüntü

- Konser

- Altöyeleri ziyaret

- Çocuklarla sohbet

- Genel ve detay

Haber:  ANKARA,


Emine Erdoğan, gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı
Emine Erdoğan, gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı
Emine Erdoğan, gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı
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Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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