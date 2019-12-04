Emine Erdoğan, Global Somali Diaspora Temsilcileri ile bir araya geldi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Parlamentosu bazı milletvekilleri ile Global Somali Diasporası temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında Emine Erdoğan, çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak Birleşik Krallık Parlamentosu milletvekilleri ile bir araya gelen Erdoğan, çok kültürlülük ve çeşitliliğin artması konularının yanı sıra sığınmacıların durumları hakkında görüştü. Görüşmeye; Muhafazakar Parti Lordlar Kamarası Üyesi Barones Sayeeda Warsi, İşçi Partisi Milletvekilleri Yasmin Qureshi ve Naz Shah ile Liberal Demokrat Parti Lordlar Kamarası Üyesi Lord Qurban Hussain katıldı. Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahibi olan ülke olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, Türkiye'nin bu tutumuyla dünyada gittikçe artan yabancı düşmanlığına en güzel cevabı verdiğini söyledi.

GLOBAL SOMALİ DİASPORASI TEMSİLCİLERİNİ KABUL

Emine Erdoğan daha sonra Global Somali Diasporası temsilcileriyle buluştu. Görüşmede; Somali'nin geleceğinin, diasporadaki Somalilerle doğrudan alakalı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, Somalililerin ülkelerine hizmet fikrini hiç akıllarından çıkarmaması gerektiği mesajını verdi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin kalkınması için her türlü desteği verdiğini hatırlatarak, özellikle, eğitim, sağlık ve kadınların kalkınması için yürütülen projeleri anlattı. Emine Erdoğan, "Somali için yaptığımız yardımların ana ekseni Somali'yi kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke haline getirmektir" dedi.

Temsilciler ise Türkiye'nin Somali'ye verdiği destekler için teşekkür ederek, çalışmaları hakkında Emine Erdoğan'a bilgi verdi.